НХЛ. «Бостон» сыграет с «Оттавой», «Торонто» примет «Тампу» и другие матчи
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 апреля, 02.00, «Prudential Center»
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- Дата проведения
- 7 апреля, 02.00, «TD Garden»
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- Дата проведения
- 7 апреля, 02.00, «RBC Center»
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- Дата проведения
- 7 апреля, 02.00, «Nationwide Arena»
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- Дата проведения
- 7 апреля, 02.30, «BankAtlantic Center»
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- Дата проведения
- 7 апреля, 02.30, «Air Canada Centre»
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- Дата проведения
- 7 апреля, 03.30, «American Airlines Center»
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- Дата проведения
- 7 апреля, 04.00, «Pepsi Center»
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- Дата проведения
- 7 апреля, 05.00, «Honda Center»
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- Дата проведения
- 7 апреля, 05.00, «Gila River Arena»
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- Дата проведения
- 7 апреля, 05.30, «SAP Center at San Jose»
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- Дата проведения
- 7 апреля, 05.30, «Staples Center»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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