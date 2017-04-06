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    НХЛ. «Бостон» сыграет с «Оттавой», «Торонто» примет «Тампу» и другие матчи

    Теги результаты Нью-Джерси Питтсбург Айлендерс Оттава Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Флорида Нэшвилл Сент-Луис Чикаго Ванкувер Миннесота Калгари Колорадо Эдмонтон Анахайм Даллас Сан-Хосе Лос-Анджелес Аризона НХЛ

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Нью-Джерси – Питтсбург
    Дата проведения
    7 апреля, 02.00, «Prudential Center»
    Онлайн матча Видео

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    Бостон – Оттава
    Дата проведения
    7 апреля, 02.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Каролина – Айлендерс
    Дата проведения
    7 апреля, 02.00, «RBC Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Коламбус – Виннипег
    Дата проведения
    7 апреля, 02.00, «Nationwide Arena»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Флорида – Сент-Луис
    Дата проведения
    7 апреля, 02.30, «BankAtlantic Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Торонто – Тампа-Бэй
    Дата проведения
    7 апреля, 02.30, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Даллас – Нэшвилл
    Дата проведения
    7 апреля, 03.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Колорадо – Миннесота
    Дата проведения
    7 апреля, 04.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Видео

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    Анахайм – Чикаго
    Дата проведения
    7 апреля, 05.00, «Honda Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Аризона – Ванкувер
    Дата проведения
    7 апреля, 05.00, «Gila River Arena»
    Онлайн матча Видео

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    Сан-Хосе – Эдмонтон
    Дата проведения
    7 апреля, 05.30, «SAP Center at San Jose»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Лос-Анджелес – Калгари
    Дата проведения
    7 апреля, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Видео

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    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица НХЛ

    Статистика НХЛ

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