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    Сборная России опустилась на 61-е место в рейтинге ФИФА

    Теги сборная Бразилии сборная Бельгии сборная России сборная Болгарии сборная Аргентины рейтинги ФИФА сборная Узбекистана сборная Колумбии сборная Шотландии

    ФИФА представила обновленный рейтинг сборных на 6 апреля 2017 года.

    Сборная России ухудшила свою позицию, опустившись с 60-го на 61-е место.

    Команду Станислава Черчесова пропустила вперед себя Узбекистан, Шотландию и Болгарию.

    В лидирующей десятке также произошли изменения: Бразилия обошла Аргентину и вышла на первое место, Колумбия поднялась на 5-е место, а Бельгия опустилась на 7-е.

     

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