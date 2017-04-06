Сборная России опустилась на 61-е место в рейтинге ФИФА

представила обновленный рейтинг сборных на 6 апреля 2017 года.

Сборная России ухудшила свою позицию, опустившись с 60-го на 61-е место.

Команду Станислава Черчесова пропустила вперед себя Узбекистан, Шотландию и Болгарию.

В лидирующей десятке также произошли изменения: Бразилия обошла Аргентину и вышла на первое место, Колумбия поднялась на 5-е место, а Бельгия опустилась на 7-е.