Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Евгений Малкин: «Я хочу ехать на Олимпиаду. А в «Питтсбурге» мне это разрешат»

    Теги сборная России Питтсбург Филадельфия Евгений Малкин НХЛ Якуб Ворачек Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин заявил, что намерен поехать на Олимпиаду-2018, несмотря на запрет НХЛ.

    - Как вы отреагировали на то, что НХЛ запретила своим игрокам поехать на Олимпиаду в Пхенчхан?

    - Ничего хорошего в этом нет. Будем думать, созваниваться, советоваться, разговаривать с другими ребятами-хоккеистами.

    Сколько я ни читал интервью других игроков, никто не понимает этого решения. Как НХЛ может нам это запретить?

    Я до последнего момента верил, что здравый смысл возьмет верх. Не хотел бросаться словами. Думал, что НХЛ все-таки поедет на Олимпиаду.

    - Александр Овечкин сказал прямо, что улетит в Пхенчхан в любом случае. Тем более хозяин «Вашингтона» Тед Леонсис его отпускает. А вас отпустит «Питтсбург»?

    - Хочу верить, что с моим решением в клубе согласятся. Но вообще перед Олимпиадой в Сочи торги шли до июля. Говорили то же самое, что мешает часовой пояс, звезды НХЛ могут получить травмы, НХЛ ничего не зарабатывает на Олимпиаде…

    В итоге договорились, и в Сочи мы сыграли. А сейчас что, уже в начале апреля решили поставить точку? Узнайте позицию хоккеистов.

    Чех Якуб Ворачек из «Филадельфии» сказал: «Это абсурд! Если русские поедут в Корею, как вы их остановите?»

    Мое мнение – я хочу ехать на Олимпиаду. А в «Питтсбурге» мне это разрешат.

    - Представьте, что НХЛ все-таки отправится в Пхенчхан. Какие будут шансы у России взять золото?

    - Прогнозы к хорошему не приводят. Но у России всегда была классная команда – отличное нападение, сильные вратари, нормальные защитники. Тренерский штаб в порядке.

    Команда будет интересная. Важно, чтобы хоккеисты быстро сыгрались друг с другом, получился дружный коллектив с правильной атмосферой.

    - В чем трудность Олимпиады?

    - На коротком турнире за полторы недели ты должен обойтись без травм, собраться, выжать из себя все, – сказал Малкин.

    «Я не передумал и собираюсь ехать в Корею». Что игроки НХЛ говорят о пропуске Олимпиады

    Если завтра Олимпиада. Как будет выглядеть сборная России

    На Олимпиаде не будет игроков НХЛ. Серьезно?!

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться