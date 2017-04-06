Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин заявил, что намерен поехать на Олимпиаду-2018, несмотря на запрет .

- Как вы отреагировали на то, что запретила своим игрокам поехать на Олимпиаду в Пхенчхан?

- Ничего хорошего в этом нет. Будем думать, созваниваться, советоваться, разговаривать с другими ребятами-хоккеистами.

Сколько я ни читал интервью других игроков, никто не понимает этого решения. Как НХЛ может нам это запретить?

Я до последнего момента верил, что здравый смысл возьмет верх. Не хотел бросаться словами. Думал, что НХЛ все-таки поедет на Олимпиаду.

- Александр Овечкин сказал прямо, что улетит в Пхенчхан в любом случае. Тем более хозяин «Вашингтона» Тед Леонсис его отпускает. А вас отпустит ?

- Хочу верить, что с моим решением в клубе согласятся. Но вообще перед Олимпиадой в Сочи торги шли до июля. Говорили то же самое, что мешает часовой пояс, звезды НХЛ могут получить травмы, НХЛ ничего не зарабатывает на Олимпиаде…

В итоге договорились, и в Сочи мы сыграли. А сейчас что, уже в начале апреля решили поставить точку? Узнайте позицию хоккеистов.

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Мое мнение – я хочу ехать на Олимпиаду. А в «Питтсбурге» мне это разрешат.

- Представьте, что НХЛ все-таки отправится в . Какие будут шансы у России взять золото?

- Прогнозы к хорошему не приводят. Но у России всегда была классная команда – отличное нападение, сильные вратари, нормальные защитники. Тренерский штаб в порядке.

Команда будет интересная. Важно, чтобы хоккеисты быстро сыгрались друг с другом, получился дружный коллектив с правильной атмосферой.

- В чем трудность Олимпиады?

- На коротком турнире за полторы недели ты должен обойтись без травм, собраться, выжать из себя все, – сказал Малкин.

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