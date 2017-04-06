В топ-10 самых популярных в России спортивных трансляций в начале 2017 года попали 8 биатлонных гонок
В топ-10 самых популярных в России спортивных трансляций в начале 2017 года попали 8 биатлонных гонок.
Самые популярные трансляции в России в 2017 году
1. Биатлон. Чемпионат мира. Масс-старт, мужчины – рейтинг 4,8
2. Футбол. Товарищеский матч. Россия – Кот-д’Ивуар – 3,4
3. Футбол. Товарищеский матч. Россия – Бельгия – 3,4
4. Биатлон. Чемпионат мира. Спринт, мужчины – 3,2
5. Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета, мужчины – 3,2
6. Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная эстафета – 3,1
7. Биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования, мужчины – 3,1
8. Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета, женщины – 2,8
9. Биатлон. Этап Кубка мира в Антхольце. Эстафета, мужчины – 2.7
10. Биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования, жеенщины – 2,6
ПРИМЕЧАНИЕ: рейтинг – процент от общей исследуемой аудитории.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.