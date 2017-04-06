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    В топ-10 самых популярных в России спортивных трансляций в начале 2017 года попали 8 биатлонных гонок

    Теги телевидение Кубок мира ЧМ-2017

    В топ-10 самых популярных в России спортивных трансляций в начале 2017 года попали 8 биатлонных гонок.

    Самые популярные трансляции в России в 2017 году

    1. Биатлон. Чемпионат мира. Масс-старт, мужчины – рейтинг 4,8
    2. Футбол. Товарищеский матч. Россия – Кот-д’Ивуар – 3,4
    3. Футбол. Товарищеский матч. Россия – Бельгия – 3,4
    4. Биатлон. Чемпионат мира. Спринт, мужчины – 3,2
    5. Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета, мужчины – 3,2
    6. Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная эстафета – 3,1
    7. Биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования, мужчины – 3,1
    8. Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета, женщины – 2,8
    9. Биатлон. Этап Кубка мира в Антхольце. Эстафета, мужчины – 2.7
    10. Биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования, жеенщины – 2,6

    ПРИМЕЧАНИЕ: рейтинг – процент от общей исследуемой аудитории.

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