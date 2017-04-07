Диего Симеоне болельщикам «Атлетико»: «Избавьтесь от сэндвича и поддерживайте команду, не опускайтесь до уровня болельщиков «Реала»!»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне остался недоволен уровнем поддержки со стороны болельщиков в матче с «Реалом Сосьедад».
«Парни, давайте, вы что, уснули? Осталось не так много времени, поддерживайте свою команду, или вы опуститесь до уровня болельщиков «Реала»!
Избавьтесь от своего сэндвича и кричите», – обратился Симеоне к трибунам по ходу игры.
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