Диего Симеоне болельщикам «Атлетико»: «Избавьтесь от сэндвича и поддерживайте команду, не опускайтесь до уровня болельщиков «Реала»!»

Главный тренер Диего Симеоне остался недоволен уровнем поддержки со стороны болельщиков в матче с .

«Парни, давайте, вы что, уснули? Осталось не так много времени, поддерживайте свою команду, или вы опуститесь до уровня болельщиков «Реала»!

Избавьтесь от своего сэндвича и кричите», – обратился Симеоне к трибунам по ходу игры.