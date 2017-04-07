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    Диего Симеоне болельщикам «Атлетико»: «Избавьтесь от сэндвича и поддерживайте команду, не опускайтесь до уровня болельщиков «Реала»!»

    Теги Реал Мадрид Атлетико Реал Сосьедад примера Испания Диего Симеоне болельщики

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне остался недоволен уровнем поддержки со стороны болельщиков в матче с «Реалом Сосьедад».

    «Парни, давайте, вы что, уснули? Осталось не так много времени, поддерживайте свою команду, или вы опуститесь до уровня болельщиков «Реала»!

    Избавьтесь от своего сэндвича и кричите», – обратился Симеоне к трибунам по ходу игры.

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