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    ​Артем Дзюба: «Многие любят обсуждать, кто там деревья, кто поленья, сидя на диване с пузом. Страна у нас такая»

    Теги Зенит Рубин Артем Дзюба Данни Премьер-лига Россия сборная России Александр Кокорин товарищеские матчи (сборные)

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопросы после игры с «Рубином» (2:0).

    – Отличная связка Кокорина с Данни была. Удивились?

    – Нет, не удивился. А чему удивляться? Очень квалифицированная команда у нас, хороший Кокорин. Над ним сейчас многие пытаются шутить, но это очень квалифицированный футболист. Кокорин это демонстрирует, играет. У Луческу бы не играл человек, который плохо смотрится со стороны.

    Многие у нас любят, сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами, обсуждать, кто там деревья, кто поленья, открывая баночку пива. Это страна у нас такая: все профессионалы, куда ни глянешь – все умеют, но все сидят. Только с дивана через раз встают спотыкаясь.

    Классный гол, на классе Данни с Кокориным разыграли. Поэтому 2:0 по такой игре с таким соперником – очень удобный, опасный, но комфортный для нас счет. 

    – Какое впечатление от игры сборной России?

    – У меня двоякое впечатление, – сказал нападающий.

    Сборная России в марте потерпела поражение от команды Кот-д′Ивуара (0:2) и сыграла вничью со сборной Бельгии (3:3).

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