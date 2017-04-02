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    Игнашевич побил рекорд Семака по количеству матчей в чемпионатах России

    Теги ЦСКА Крылья Советов Сергей Игнашевич Сергей Семак Премьер-лига Россия

    Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич вышел на замену на 36-й минуте матча 21-го тура премьер-лиги против «Крыльев Советов» (1:0, перерыв).

    Таким образом, 37-летний футболист побил рекорд чемпионатов России по количеству проведенных матчей.

    Игнашевич, дебютировавший в высшем российском дивизионе летом 1999 года, проводит 457-й матч. На одну игру меньше за 19 сезонов у экс-хавбека ЦСКА и нынешнего главного тренера «Уфы» Сергея Семака.

    Замыкает тройку играющий тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов (452).

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