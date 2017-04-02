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    Акинфеев побил личный рекорд по продолжительности сухой серии в чемпионате России

    Теги ЦСКА Крылья Советов Игорь Акинфеев Премьер-лига Россия рекорды

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев побил личный рекорд по продолжительности сухой серии в чемпионате России. 

    30-летний голкипер не пропускает в лиге уже более 717 минут (продолжительность сухой серии Акинфеева в 2008 году).

    Если Акинфеев не пропустит в игре с «Крыльями Советов», то выйдет на третье место по длительности сухой серии в истории чемпионатов России, уступая Руслану Нигматуллину (939 минут) и Максиму Левицкому (809).

     

     

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