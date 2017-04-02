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    Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Алавес», «Барселона» против «Гранады» и другие матчи

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    В 29-м туре испанской примеры «Малага» проиграла «Атлетико» (0:2), «Севилья» – «Спортинг», «Реал» в гостях сыграет с «Алавесом», а «Барселона» – с «Гранадой».

    Чемпионат Испании

    29-й тур

    Севилья – Спортинг Хихон
    Дата проведения
    2 апреля, 13.00, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча онлайн статистика
    СевильяРико, Лангле, Пареха, Мариано, Сарабия, Краневиттер, Нзонзи, Насри, Корреа, Витоло, Бен-Йеддер.
    Спортинг ХихонКуэльяр, Бабен, Канелья, Кастельяно, Аморебьета, Хави Торрес, Микель Весга, Кармона, Альварес, Бурги, Кастро.
    Реал Мадрид – Алавес
    Дата проведения
    2 апреля, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча онлайн статистика
    Гранада – Барселона
    Дата проведения
    2 апреля, 21.45, «Нуэво Лос Карменес»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Валенсия – Депортиво
    Дата проведения
    2 апреля, 19.30, «Месталья»
    превью матча онлайн статистика
    Сельта – Лас-Пальмас
    Дата проведения
    3 апреля, 21.45, «Балайдос»
    превью матча онлайн статистика

     

    Эспаньол – Бетис 2:1 (0:0, 2:1)
    Дата проведения
    31 марта, 21.45, «Корнелья Эль Прат»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 78, пенальти Рубен Кастро, 1:1 – 87 Хави Фуэго, 2:1 – 90 Рейес.
    ЭспаньолЛопес, Лопес (Васкес, 83), Лопес Сильва, Рейес, Кариколь, Пьятти, Хави Фуэго, Санчес, Хурадо (Мелендо, 56), Кайседо (Рейес, 56), Морено.
    БетисАдан, Рафа Наварро, Бруно Гонсалес, Пеццелья, Тошка, Дурмиси (Санчес, 71), Брашанац (Мартинес, 89), Пардо, Себальос, Санабрия, Рубен Кастро (Петрос, 80).
    Предупреждения:
    Хави Фуэго (76), Морено (82), Лопес (82), Петрос (87), Рафа Наварро (89).
    Вильярреал – Эйбар 2:3 (1:0, 1:3)
    Дата проведения
    1 апреля, 14.00, «Эстадио де ла Серамика»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 18 Сориано, 1:1 – 48, пенальти Леон, 1:2 – 54 Кике, 1:3 – 77 Инуи, 2:3 – 89 Сориано.
    ВильярреалФернандес, Марио Гаспар, Бонера, Альваро Гонсалес, Коста, Кастильехо (Адриан, 59), Тригерос (Дос Сантос, 59), Сориано, Сориано, Сольдадо, Бакамбу (Борре, 80).
    ЭйбарЙоэль, Капа (Луна, 40), Рамис, Лежен, Арбилья (Гальвес, 64), Леон, Эскаланте, Дани Гарсия, Инуи, Кике (Ривера, 77), Энрик.
    Предупреждения:
    Бонера (10), Кастильехо (39), Луна (43), Инуи (62), Альваро Гонсалес (66), Кике (68), Сольдадо (90).
    Осасуна – Атлетик 1:2 (0:2, 1:0)
    Дата проведения
    1 апреля, 17.15, «Эль-Садар»
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    Голы:
    0:1 – 12 Адурис, 0:2 – 44 Иньяки Уильямс, 1:2 – 79 Леон.
    ОсасунаСиригу, Гарсия, Санхурхо, Гарсия Субирия, Буньюэль (Олавиде, 82), Мерида, Чаушич, Клерк, де ла Куэвас (Беренгер, 71), Риера (Леон, 66), Ривьер.
    АтлетикАррисабалага, Де Маркос, Боведа, Лапорт, Баленсиага, Сан Хосе, Беньят (Микель Рико, 79), Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия (Итурраспе, 61), Муниаин (Иньиго Лекуэ, 69), Адурис.
    Предупреждения:
    Риера (22), Муниаин (34), Мерида (36), Санхурхо (60), Клерк (81), Де Маркос (84).
    Реал Сосьедад – Леганес 1:1 (0:1, 1:0)
    Дата проведения
    1 апреля, 19.30, «Аноэта»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 29 Шимановски, 1:1 – 53 Хуанми.
    Реал СосьедадРульи, Одриосола, Навас, Мартинес, Берчиче, Бергара (Гастаньяга, 76), Субельдия (Ойарсабаль, 65), Каналес, Прието, Хуанми, Виллиан Жозе (Баутиста, 78).
    ЛеганесЯго Эррерин, Тито, Мантовани, Сиовас, Рико, Перес, Моран, Саму (Лопес, 61), Пирес (Инсуа, 71), Шимановски, Герреро (Буэно, 84).
    Предупреждения:
    Хуанми (17), Мантовани (25), Пирес (60), Гастаньяга (80), Моран (90).
    Малага – Атлетико 0:2 (0:1, 0:1)
    Дата проведения
    1 апреля, 21.45, «Ла Росаледа»
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    Голы:
    0:1 – 26 Коке, 0:2 – 74 Филипе Луис.
    МалагаКамени, Росалес, Льоренте, Эрнандес, Торрес (Рикка, 15), Хуан Карлос, Родригес (Ресио, 60), Камачо, Форнальс, Сандро Рамирес, Кеко (Сантос, 72).
    АтлетикоОблак, Хуанфран, Савич, Люка Эрнандес, Филипе Луис (Хименес, 88), Парти (Корреа, 53), Габи, Сауль, Коке, Торрес, Гризманн (Годин, 84).
    Предупреждения:
    Люка Эрнандес (19), Савич (31), Ресио (76), Хуан Карлос (76).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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