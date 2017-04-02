Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Алавес», «Барселона» против «Гранады» и другие матчи
В 29-м туре испанской примеры «Малага» проиграла «Атлетико» (0:2), «Севилья» – «Спортинг», «Реал» в гостях сыграет с «Алавесом», а «Барселона» – с «Гранадой».
Чемпионат Испании
29-й тур
- Дата проведения
- 2 апреля, 13.00, «Рамон Санчес Писхуан»
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Севилья –
Рико, Лангле, Пареха, Мариано, Сарабия, Краневиттер, Нзонзи, Насри, Корреа, Витоло, Бен-Йеддер.
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Спортинг Хихон –
Куэльяр, Бабен, Канелья, Кастельяно, Аморебьета, Хави Торрес, Микель Весга, Кармона, Альварес, Бурги, Кастро.
- Дата проведения
- 2 апреля, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 2 апреля, 21.45, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 2 апреля, 19.30, «Месталья»
- Дата проведения
- 3 апреля, 21.45, «Балайдос»
- Дата проведения
- 31 марта, 21.45, «Корнелья Эль Прат»
- Голы:
- 0:1 – 78, пенальти Рубен Кастро, 1:1 – 87 Хави Фуэго, 2:1 – 90 Рейес.
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Эспаньол –
Лопес, Лопес (Васкес, 83), Лопес Сильва, Рейес, Кариколь, Пьятти, Хави Фуэго, Санчес, Хурадо (Мелендо, 56), Кайседо (Рейес, 56), Морено.
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Бетис –
Адан, Рафа Наварро, Бруно Гонсалес, Пеццелья, Тошка, Дурмиси (Санчес, 71), Брашанац (Мартинес, 89), Пардо, Себальос, Санабрия, Рубен Кастро (Петрос, 80).
- Предупреждения:
- Хави Фуэго (76), Морено (82), Лопес (82), Петрос (87), Рафа Наварро (89).
- Дата проведения
- 1 апреля, 14.00, «Эстадио де ла Серамика»
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Вильярреал –
Фернандес, Марио Гаспар, Бонера, Альваро Гонсалес, Коста, Кастильехо (Адриан, 59), Тригерос (Дос Сантос, 59), Сориано, Сориано, Сольдадо, Бакамбу (Борре, 80).
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Эйбар –
Йоэль, Капа (Луна, 40), Рамис, Лежен, Арбилья (Гальвес, 64), Леон, Эскаланте, Дани Гарсия, Инуи, Кике (Ривера, 77), Энрик.
- Предупреждения:
- Бонера (10), Кастильехо (39), Луна (43), Инуи (62), Альваро Гонсалес (66), Кике (68), Сольдадо (90).
- Дата проведения
- 1 апреля, 17.15, «Эль-Садар»
- Голы:
- 0:1 – 12 Адурис, 0:2 – 44 Иньяки Уильямс, 1:2 – 79 Леон.
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Осасуна –
Сиригу, Гарсия, Санхурхо, Гарсия Субирия, Буньюэль (Олавиде, 82), Мерида, Чаушич, Клерк, де ла Куэвас (Беренгер, 71), Риера (Леон, 66), Ривьер.
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Атлетик –
Аррисабалага, Де Маркос, Боведа, Лапорт, Баленсиага, Сан Хосе, Беньят (Микель Рико, 79), Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия (Итурраспе, 61), Муниаин (Иньиго Лекуэ, 69), Адурис.
- Дата проведения
- 1 апреля, 19.30, «Аноэта»
- Голы:
- 0:1 – 29 Шимановски, 1:1 – 53 Хуанми.
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Реал Сосьедад –
Рульи, Одриосола, Навас, Мартинес, Берчиче, Бергара (Гастаньяга, 76), Субельдия (Ойарсабаль, 65), Каналес, Прието, Хуанми, Виллиан Жозе (Баутиста, 78).
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Леганес –
Яго Эррерин, Тито, Мантовани, Сиовас, Рико, Перес, Моран, Саму (Лопес, 61), Пирес (Инсуа, 71), Шимановски, Герреро (Буэно, 84).
- Предупреждения:
- Хуанми (17), Мантовани (25), Пирес (60), Гастаньяга (80), Моран (90).
- Дата проведения
- 1 апреля, 21.45, «Ла Росаледа»
- Голы:
- 0:1 – 26 Коке, 0:2 – 74 Филипе Луис.
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Малага –
Камени, Росалес, Льоренте, Эрнандес, Торрес (Рикка, 15), Хуан Карлос, Родригес (Ресио, 60), Камачо, Форнальс, Сандро Рамирес, Кеко (Сантос, 72).
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Атлетико –
Облак, Хуанфран, Савич, Люка Эрнандес, Филипе Луис (Хименес, 88), Парти (Корреа, 53), Габи, Сауль, Коке, Торрес, Гризманн (Годин, 84).
- Предупреждения:
- Люка Эрнандес (19), Савич (31), Ресио (76), Хуан Карлос (76).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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