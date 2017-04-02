В 29-м туре испанской примеры «Малага» проиграла «Атлетико» (0:2), «Севилья» – «Спортинг», в гостях сыграет с «Алавесом», а «Барселона» – с «Гранадой».

Чемпионат Испании

29-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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