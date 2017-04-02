НБА. «Бостон» обыграл на выезде «Нью-Йорк», «Оклахома-Сити» принимает «Шарлотт» и другие матчи
В воскресенье в рамках регулярного чемпионата НБА «Бостон» обыграл на выезде «Нью-Йорк» (110:94), «Оклахома-Сити» принимает «Шарлотт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 апреля, 20.00, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
- Ли (16), Порзингис (14), Эрнангомес (12), Бэйкер (4), Вуячич (4) – старт; Кузминскас (11), О’Куинн (11 + 9 подборов), Рэндл (10), Холидэй (5), Пламли (5), Ндур (2).
- Дата проведения
- 2 апреля, 22.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
- Уэстбрук (40 + 13 подборов + 10 передач + 8 потерь), Оладипо (19 + 6 передач), Роберсон (12), Гибсон (4), Адамс (2 + 7 подборов).
- Шарлотт
- Уокер (29), Кидд-Гилкрист (16), Зеллер (11), Батюм (9 + 7 подборов + 8 передач), Марв. Уильямс (4) – старт; Камински (18), Лэмб (13), Белинелли (7), Робертс (6), Пламли (0).
- Дата проведения
- 2 апреля, 22.30, «Staples Center»
- Дата проведения
- 2 апреля, 22.30, «Bradley Center»
- Милуоки
- Адетокумбо (23 + 11 подборов + 6 передач), Макер (11), Миддлтон (9), Снелл (9), Деллаведова (6 + 6 передач).
- Дата проведения
- 2 апреля, 22.30, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
- Ленард (25 + 7 передач), Паркер (14), Бертанс (11), Дедмон (8), Андерсон (2 + 9 подборов).
- Дата проведения
- 3 апреля, 01.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 3 апреля, 01.00, «Air Canada Centre»
- Дата проведения
- 3 апреля, 01.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 3 апреля, 01.00, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 3 апреля, 01.00, «Quicken Loans Arena»
- Дата проведения
- 3 апреля, 03.00, «Oracle Arena»
- Дата проведения
- 3 апреля, 04.00, «US Airways Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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