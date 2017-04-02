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    НБА. «Бостон» обыграл на выезде «Нью-Йорк», «Оклахома-Сити» принимает «Шарлотт» и другие матчи

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    В воскресенье в рамках регулярного чемпионата НБА «Бостон» обыграл на выезде «Нью-Йорк» (110:94), «Оклахома-Сити» принимает «Шарлотт».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Нью-Йорк – Бостон 94:110 (23:34, 24:26, 24:28, 23:22)
    Дата проведения
    2 апреля, 20.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Статистика
    Нью-Йорк
    Ли (16), Порзингис (14), Эрнангомес (12), Бэйкер (4), Вуячич (4) – старт; Кузминскас (11), О’Куинн (11 + 9 подборов), Рэндл (10), Холидэй (5), Пламли (5), Ндур (2).
    Бостон
    Томас (19 + 6 передач), Браун (16), Хорфорд (14 + 7 подборов), Джонсон (9), Краудер (8) – старт; Смарт (14), Розир (12), Олиник (12), Жеребко (3 + 9 подборов), Зеллер (3), Янг (0), Грин (0).

     

    Оклахома-Сити – Шарлотт 101:113 (22:31, 32:28, 16:25, 31:29)
    Дата проведения
    2 апреля, 22.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Оклахома-Сити
    Уэстбрук (40 + 13 подборов + 10 передач + 8 потерь), Оладипо (19 + 6 передач), Роберсон (12), Гибсон (4), Адамс (2 + 7 подборов).
    Шарлотт
    Уокер (29), Кидд-Гилкрист (16), Зеллер (11), Батюм (9 + 7 подборов + 8 передач), Марв. Уильямс (4) – старт; Камински (18), Лэмб (13), Белинелли (7), Робертс (6), Пламли (0).

     

    Лейкерс – Мемфис 89:87 (4 четверть)
    Дата проведения
    2 апреля, 22.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью
    Лейкерс
    Расселл (19), Рэндл (15 + 10 подборов), Ингрэм (13), Нэнс (10 + 12 подборов), Кларксон (7).
    Мемфис
    Эннис (14), Райт (14), Аллен (13 + 7 подборов), Конли (11 + 11 передач), Селден (5).

     

    Милуоки – Даллас 82:89 (4 четверть)
    Дата проведения
    2 апреля, 22.30, «Bradley Center»
    Онлайн матча Превью
    Милуоки
    Адетокумбо (23 + 11 подборов + 6 передач), Макер (11), Миддлтон (9), Снелл (9), Деллаведова (6 + 6 передач).
    Даллас
    Новицки (17), Барнс (16), Феррелл (12), Мэттьюз (8 + 6 передач), Ноэл (6).

     

    Сан-Антонио – Юта 92:82 (4 четверть)
    Дата проведения
    2 апреля, 22.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Превью
    Сан-Антонио
    Ленард (25 + 7 передач), Паркер (14), Бертанс (11), Дедмон (8), Андерсон (2 + 9 подборов).
    Юта
    Диао (19), Гобер (14 + 10 подборов + 6 блок-шотов), Хэйворд (8), Экзам (7), Худ (5).

     

    Новый Орлеан – Чикаго
    Дата проведения
    3 апреля, 01.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Торонто – Филадельфия
    Дата проведения
    3 апреля, 01.00, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Превью

     

    Бруклин – Атланта
    Дата проведения
    3 апреля, 01.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Майами – Денвер
    Дата проведения
    3 апреля, 01.00, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Превью

     

    Кливленд – Индиана
    Дата проведения
    3 апреля, 01.00, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча Превью

     

    Голден Стэйт – Вашингтон
    Дата проведения
    3 апреля, 03.00, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Превью

     

    Финикс – Хьюстон
    Дата проведения
    3 апреля, 04.00, «US Airways Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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