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    Татьяна Тарасова: «Не воспринимаю Роднину. Люди, работающие в Госдуме, должны ответить на много вопросов перед народом»

    Теги Татьяна Тарасова чемпионат мира сборная России Ирина Роднина Государственная дума

    Заслуженный тренер, комментатор «Матч ТВ» Татьяна Тарасова прокомментировала критику трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной в свой адрес.

    «Я не отвечаю ей никогда, я выше этого. Мне все равно, что она по этому поводу говорит, потому что миллионы людей пишут и благодарят за то, что я комментирую.

    Я вообще ее давно не воспринимаю. Думаю, что у людей, работающих в Государственной Думе, есть очень много вопросов, на которые они должны ответить перед российским народом. А за свои комментарии отвечу я», – сказала Тарасова.

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