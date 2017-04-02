Татьяна Тарасова: «Не воспринимаю Роднину. Люди, работающие в Госдуме, должны ответить на много вопросов перед народом»
Заслуженный тренер, комментатор «Матч ТВ» Татьяна Тарасова прокомментировала критику трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной в свой адрес.
«Я не отвечаю ей никогда, я выше этого. Мне все равно, что она по этому поводу говорит, потому что миллионы людей пишут и благодарят за то, что я комментирую.
Я вообще ее давно не воспринимаю. Думаю, что у людей, работающих в Государственной Думе, есть очень много вопросов, на которые они должны ответить перед российским народом. А за свои комментарии отвечу я», – сказала Тарасова.
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