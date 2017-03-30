Нападающий Роман Зозуля поделился мыслями о конфликте с болельщиками .

Фанаты сорвали переход футболиста в мадридский клуб, обвинив форварда в неонацистских взглядах.

«Я хорошо себя чувствую в физическом и психологическом плане. Ощущаю некоторое облегчение, потому что контракт с «Райо Вальекано» был расторгнут. Я очень устал от этого всего, но в порядке. Вернулся в Севилью.

Болельщики «Райо Вальекано» обвиняли меня в фашизме, потому что помогаю украинской армии в ДНР и ЛНР. Весь конфликт начался с этого. Когда я хотел поговорить с ними лицом к лицу, меня отвергали. По их словам, было достаточно информации, чтобы убедиться, что я фашист. Но все, что есть, – фото с Facebook, где меня сняли вместе с ребятами в камуфляжной форме.

Когда я приехал в зону конфликта и увидел ситуацию своими глазами, было очень обидно за страну и за детей. Как люди могут открывать рты и называть кого-то фашистом, не зная, что есть на самом деле? В Испании не так много известно о нашей войне. Когда она началась, новостей почти не было.

Мало кто знает, что продолжается военная интервенция, что люди гибнут ежедневно. Жаль, что есть те, кто может заклеймить «фашистом», кто не позволяет человеку, любящему свою страну, делать то, что ему нравится. Можно сказать, они получили, что хотели.

Я бы не хотел, чтобы эти люди пережили то, что переживает украинский народ. Не собираюсь сдаваться. Я из Украины, и мое мнение не изменится. Такова ситуация. Я уверен, все будет хорошо и для Украины, и для меня», – заявил нападающий.

Ультрас «Райо Вальекано»: «Мы защищаем свои базовые принципы. У нас не место нацистам»

Роман Зозуля: «В команду с такими пророссийскими болельщиками, как у «Райо Вальекано», ни ногой»