Объединение фанатов Plataforma ADRV сделало заявление относительно конфликта с украинским форвардом Романом Зозулей.

«Маленькие в спорте, большие в ценностях». Таким есть и будет «Райо Вальекано». К сожалению, в последнее время этот лозунг был запятнан. Ценности Спортивной Ассоциации были растоптаны.

Всем известно, что наш клуб подписал Зозулю, известны и его политические взгляды. Это показывают его фото и контакты в социальных сетях. Событие произвело большой резонанс и поставило нашу команду в центр всеобщего внимания.

Да, возможно, если бы не наши взгляды, ничего бы этого не случилось. И Преса (президент «Райо Вальекано» – прим. Sports.ru) провел бы сомнительный трансфер без оппозиции.

Может быть, если бы не существовало такой тесной связи между ультрас и «Райо Вальекано», украинский игрок уже тренировался бы с командой.

Хорошо это или плохо, но у нас другие взгляды, другое окружение. Но другое или не распространенное – это не то же самое, что радикальное. Мнение ультрас было известно с момента появления слухов о переходе игрока в нашу команду: у нас не место нацистам.

Мы твердо верим в футбол с ценностями, как мы заявляли во множестве случаев. Поэтому мы считаем, что защищаем свои базовые принципы и достоинства, сопротивляясь появлению в команде игрока-неонациста.

После заявлений Пресы в СМИ мы увидели, как он пытается исказить мнение ультрас «Райо Вальекано». Он манипулирует и хочет добиться того, чтобы после протестов и тысяч комментариев в социальных сетях, наша поддержка уменьшилась.

Но в реальности, мы – это практически все болельщики «Райо Вальекано». Мы те, кто против этого трансфера и такого стиля управления – без ценностей и принципов», – говорится в заявлении ультрас.

В поддержку Зозули выступили его партнеры по «Бетису» и сам клуб, а также главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, посольство Украины в Испании и многие другие.

Ранее сообщалось, что представители Зозули обсудят с федерацией Испании возможность для игрока выступать за другой клуб уже в текущем сезоне. По правилам игрок не может до лета выступать за другую команду, так как по ходу сезона он уже дважды менял команду и был заявлен за три клуба.

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