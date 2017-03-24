«Зенит» продолжит играть на «Петровском», Акинфеев – капитан сборной, ЦСКА уволил Квартальнова и другие новости
1. Геннадий Орлов рассказал, что «Зенит» продолжит играть на старом стадионе. Арена на Крестовском острове требует доработки.
2. Игорь Акинфеев стал новым капитаном сборной России. Три вице-капитана – Глушаков, Самедов и Смолов.
3. ЦСКА по обоюдному согласию расторг контракт с главным тренером Дмитрием Квартальновым.
4. СКА обыграл «Локомотив» в первом матча финала Запада Кубка Гагарина.
5. Рефери матча «Амкар» – «Зенит» Евгений Турбин получил за работу в той игре оценку «5+».
6. «Монако» отказался продавать Мбаппе в «МЮ» за 80 и 110 млн евро.
7. Представитель УЕФА заявил, что слухи о подогретых шарах на жеребьевках еврокубков – полная ерунда.
8. Основатель экипировщика олимпийской сборной России Анастасия Задорина рассказала, что в форме будут использоваться натуральные меха.
9. Габриэла Коукалова заявила, что если Кубок мира будет в Тюмени, она совершенно точно туда не поедет.
10. В отборе ЧМ-2018 (Южная Америка) Бразилия разгромила Уругвай, Аргентина победила Чили.
11. Кучеров оформил хет-трик и вышел на 2-е место в гонке снайперов, Орлов забил гол. Другие результаты в НХЛ – здесь.
12. В НБА «Торонто» обыграл «Майами», «Сан-Антонио» победил «Мемфис». Остальные результаты – здесь.
Цитата. «Скоро мы будем свидетелями активных действий Запада с целью сорвать ЧМ-2018». Прогноз представителя МИД Марии Захаровой.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.