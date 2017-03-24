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    «Зенит» продолжит играть на «Петровском», Акинфеев – капитан сборной, ЦСКА уволил Квартальнова и другие новости

    Теги утренний дайджест

    1. Геннадий Орлов рассказал, что «Зенит» продолжит играть на старом стадионе. Арена на Крестовском острове требует доработки.

    2. Игорь Акинфеев стал новым капитаном сборной России. Три вице-капитана – Глушаков, Самедов и Смолов.

    3. ЦСКА по обоюдному согласию расторг контракт с главным тренером Дмитрием Квартальновым.

    4. СКА обыграл «Локомотив» в первом матча финала Запада Кубка Гагарина.

    5. Рефери матча «Амкар» – «Зенит» Евгений Турбин получил за работу в той игре оценку «5+».

    6. «Монако» отказался продавать Мбаппе в «МЮ» за 80 и 110 млн евро.

    7. Представитель УЕФА заявил, что слухи о подогретых шарах на жеребьевках еврокубков – полная ерунда.

    8. Основатель экипировщика олимпийской сборной России Анастасия Задорина рассказала, что в форме будут использоваться натуральные меха.

    9. Габриэла Коукалова заявила, что если Кубок мира будет в Тюмени, она совершенно точно туда не поедет.

    10. В отборе ЧМ-2018 (Южная Америка) Бразилия разгромила Уругвай, Аргентина победила Чили.

    11. Кучеров оформил хет-трик и вышел на 2-е место в гонке снайперов, Орлов забил гол. Другие результаты в НХЛ – здесь.

    12. В НБА «Торонто» обыграл «Майами», «Сан-Антонио» победил «Мемфис». Остальные результаты – здесь.

    Цитата. «Скоро мы будем свидетелями активных действий Запада с целью сорвать ЧМ-2018». Прогноз представителя МИД Марии Захаровой.

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