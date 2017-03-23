Судейство арбитра Евгения Турбина в матче 19-го тура чемпионата России «Амкар» – (1:0) было оценено на «отлично».

Турбин получил за свою работу 8,5 балла, – это оценка «5+». 0,1 балла сняли за то, что судья не вынес предупреждение одному из игроков.

Решения Турбина разбирались на двух заседаниях контрольно-квалификационной комиссии РФС, которая, в частности, постановила, что что невозможно определить, пересек ли мяч линию ворот в эпизоде с незасчитанным голом «Зенита».

Ошибка судьи, которая прибила «Зенит»