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    COPE: «Монако» отказался продавать Мбаппе в «МЮ» за 80 и 110 млн евро

    Теги Монако Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Килиан Мбаппе

    «Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Монако» Килианом Мбаппе.

    Английский клуб сделал уже два официальных предложения о трансфере 18-летнего форварда.

    «МЮ» сперва предложил 80 миллионов евро, а затем, после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Монако» (5:3), – 110 миллионов.

    Французы дважды ответили отказом. «Монако» пока не планирует расставаться с Мбаппе.

    «Реал», несмотря на сообщения в СМИ, пока не делал предложений о покупке игрока.

    Мбаппе в 32 матчах этого сезона во всех турнирах забил 19 голов и отдал 8 результативных пасов.

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