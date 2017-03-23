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    Акинфеев стал капитаном сборной России

    Теги Спартак ЦСКА Игорь Акинфеев Федор Смолов Александр Самедов Станислав Черчесов Премьер-лига Россия сборная России Денис Глушаков Краснодар

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что у команды появился новый капитан.

    «Капитана мы выбрали, а лучше сказать назначили. Акинфеев с удовольствием согласился исполнять эту миссию.

    У него будут три заместителя – Глушаков, Самедов и Смолов», – сказал Черчесов.

    Прежний капитан команды защитник ЦСКА Василий Березуцкий приостановил выступления за сборную России.

    Акинфеев в 18 лет дебютировал в сборной страны и стал рекордсменом по количеству игр среди голкиперов (93), по количеству «сухих» матчей (44), по продолжительности «сухой» серии (761 минута).

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