Акинфеев стал капитаном сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что у команды появился новый капитан.

«Капитана мы выбрали, а лучше сказать назначили. Акинфеев с удовольствием согласился исполнять эту миссию.

У него будут три заместителя – Глушаков, Самедов и , – сказал Черчесов.

Прежний капитан команды защитник ЦСКА Василий Березуцкий приостановил выступления за сборную России.

Акинфеев в 18 лет дебютировал в сборной страны и стал рекордсменом по количеству игр среди голкиперов (93), по количеству «сухих» матчей (44), по продолжительности «сухой» серии (761 минута).