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    Геннадий Орлов: «Зенит» продолжит играть на «Петровском». Новый стадион поставят на доработку после Кубка конфедераций»

    Теги Зенит Петровский Геннадий Орлов Крестовский Тосно стадионы

    Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что «Зенит» в новом сезоне премьер-лиги продолжит играть на старом стадионе «Петровский».

     — В первом дивизионе зреет сенсация, и еще одна команда с Северо-Запада («Тосно» — прим.) декларирует свое желание выйти в премьер-лигу.

     – А где они играть хотят? Если в Новгороде, то глупость, это команда Ленинградской области. На «Петровском» продолжит играть «Зенит». Новый стадион поставят на доработку после Кубка конфедераций. Это чудо будет, если «Зенит» сыграет в этом году, многое надо доделывать, это огромная махина.

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