Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что «Зенит» в новом сезоне премьер-лиги продолжит играть на старом стадионе «Петровский».

— В первом дивизионе зреет сенсация, и еще одна команда с Северо-Запада («Тосно» — прим.) декларирует свое желание выйти в премьер-лигу.

– А где они играть хотят? Если в Новгороде, то глупость, это команда Ленинградской области. На «Петровском» продолжит играть «Зенит». Новый стадион поставят на доработку после Кубка конфедераций. Это чудо будет, если «Зенит» сыграет в этом году, многое надо доделывать, это огромная махина.