Представитель МИД Мария Захарова: «Скоро мы будем свидетелями активных действий Запада с целью сорвать ЧМ-2018»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Запад готовит кампанию, чтобы сорвать ЧМ-2018 в России.

«Могу сразу сказать, что через какое-то время, очень непродолжительное, мы будем все свидетелями очень активных действий западного мира на этом направлении, который будет предпринимать очень серьезные шаги в отношении проводимого в России мероприятия, его подготовки.

Целью будет, конечно, срыв. Будут использованы все возможности информационные, будет использовано и влияние на общественное мнение, будут различные «сюрпризы», так что, к сожалению, хештег «#мидзнал» свою актуальность не потеряет», – заявила Захарова.