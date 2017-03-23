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    Представитель МИД Мария Захарова: «Скоро мы будем свидетелями активных действий Запада с целью сорвать ЧМ-2018»

    Теги ЧМ-2018 политика Мария Захарова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Запад готовит кампанию, чтобы сорвать ЧМ-2018 в России.

    «Могу сразу сказать, что через какое-то время, очень непродолжительное, мы будем все свидетелями очень активных действий западного мира на этом направлении, который будет предпринимать очень серьезные шаги в отношении проводимого в России мероприятия, его подготовки.

    Целью будет, конечно, срыв. Будут использованы все возможности информационные, будет использовано и влияние на общественное мнение, будут различные «сюрпризы», так что, к сожалению, хештег «#мидзнал» свою актуальность не потеряет», – заявила Захарова.

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