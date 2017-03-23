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    Представитель УЕФА: «Как шары при жеребьевке могут быть нагретыми или холодными? Это невозможно»

    Теги УЕФА Джорджио Маркетти

    Директор организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти прокомментировал критику, согласно которой организация использует нагретые шары, чтобы заранее определить пары команд на жеребьевках. 

    «Как шары могут быть нагретыми или холодными? Это невозможно.

    Учитывая ту категорию игроков, которых мы приглашаем для жеребьевки, я бы никогда не попросил кого-то сделать такое, что привело бы к нечестному выбору шара», – заявил Маркетти.

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