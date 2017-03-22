Косяк Mirror, календарь РФПЛ, «Авангард» уволил Канарейкина и другие новости дня

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. Британский таблоид Mirror выдал гуляния на Масленицу за тренировки российских футбольных хулиганов. Парни, когда там День ВДВ?

2. РФПЛ опубликовала календарь 21-23-го туров, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля.

3. «Авангард» расстался с Федором Канарейкиным и всем тренерским штабом.

4. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пропустит товарищеские матчи против Бельгии и Кот’д-Ивуара.

5. У норвежского биатлониста Эмиля Хегле Свенсена диагностирована аллергия.

6. Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Калгари» (4:2), набрав 3 (1+2) очка, забросил и Кузнецов. А вот «Тампе» усилий дуэта Кучеров – Наместников не хватило – поражение от «Аризоны» (3:5). Все результаты дня в НХЛ.

7. Руководители НХЛ продолжают сохранять пессимизм по поводу участия игроков лиги в Олимпиаде-2018. И все же окончательно мосты пока что не сжигают.

8. Себастьян Феттель назвал свою новую машину «Феррари» Джина. А как зовут вашу тачку?

9. «Торонто» обыграл «Чикаго» в результативном матче с овертаймом – 122:120, ДеРозан настрелял 42 очка. Все результаты дня в НБА.

10. Двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков могут возобновить тренировки в апреле.

11. Болельщики устроили драку на турнире по борьбе в Дагестане. В элитной спортивной школе.

Цитата дня. «Ездил по Сахаре на «Ниве» – смешной российский джип, пародия на машину». Президент УЕФА против российского автопрома.