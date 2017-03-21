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    Болельщики устроили драку на турнире по борьбе в Дагестане

    Теги происшествия

    Массовая драка состоялась на борцовском турнире в Каспийске (Дагестан). Инцидент произошел в спортивной школе имени Курагомеда Курамагомедова, которая считается в Дагестане элитной. Среди выходцев из нее – чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр по вольной борьбе: Абдулрашид Садулаев, Шамиль Кудиямагомедов, Гаджимурат Рашидов.

    «Болельщики двух бойцов решили выяснить отношения друг с другом из-за какой-то мелкой обиды, нанесенной одним спортсменом другому. Сперва произошла словесная перепалка, которая быстро переросла в потасовку с участием десятков человек. Разнимать драку любителей спортивных единоборств пришлось их преподавателям», – сообщает «Комсомольская правда на Северном Кавказе» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

    Соревнования были остановлены. МВД Дагестана занимается проверкой инцидента.

    Ранее в марте состоялась массовая драка на чемпионате Дагестана по ММА, вызвавшая большой резонанс в СМИ. Ее поводом стал обмен ударами бойцов Владимира Минеева и Азиза Джуманиязова уже после завершения их поединка.

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