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    Дзюба пропустит матчи против Бельгии и Кот’д-Ивуара

    Теги Зенит Артем Дзюба сборная Бельгии сборная России травмы сборная Кот-д′Ивуара товарищеские матчи (сборные)

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба пропустит товарищеские матчи против сборных Бельгии и Кот’д-Ивуара.

    «По итогам медобследования стало ясно, что Артем Дзюба не поможет команде в ближайших матчах», – сообщили в РФС.

    В понедельник нападающий покинул расположение национальной команды и улетел из Сочи в Москву для прохождения медобследования. Дзюба получил повреждение в матче 20-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».

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