Дзюба пропустит матчи против Бельгии и Кот’д-Ивуара

Нападающий и сборной России Артем Дзюба пропустит товарищеские матчи против сборных Бельгии и Кот’д-Ивуара.

«По итогам медобследования стало ясно, что Артем Дзюба не поможет команде в ближайших матчах», – сообщили в РФС.

В понедельник нападающий покинул расположение национальной команды и улетел из Сочи в Москву для прохождения медобследования. Дзюба получил повреждение в матче 20-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».