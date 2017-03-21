РФПЛ опубликовала календарь 21-23-го туров, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) представила расписание матчей 21-23-го туров чемпионата России.

21 тур

31 марта (пятница)

«Анжи» – «Урал» – 19.30

1 апреля (суббота)

«Уфа» – – 15.00

«Арсенал» – «Томь» – 17.30

2 апреля (воскресенье)

«Амкар» – «Терек» – 11.30

«Рубин» – – 14.00

ЦСКА – «Крылья Советов» – 16.30

3 апреля (понедельник)

– «Оренбург» – 19.30

«Ростов» – «Краснодар» – 19.30

22 тур

8 апреля (суббота)

«Крылья Советов» – «Амкар» – 14.00

«Терек» – «Арсенал» – 16.30

– «Анжи» – 19.00

9 апреля (воскресенье)

«Уфа» – – 14.00

«Краснодар» – – 16.30

– «Ростов» – 19.00

10 апреля (понедельник)

«Томь» – – 15.00

«Урал» – «Оренбург» – 17.30

23 тур

«Амкар» – «Уфа» – 12.00

– «Ростов» – 14.30

«Анжи» – «Крылья Советов» – 17.00

– «Краснодар» – 19.30

16 апреля (воскресенье)

«Оренбург» – «Терек» – 12.30

«Урал» – «Томь» – 15.00

«Арсенал» – «Локомотив» – 17.30

«Спартак-Москва» – «Зенит» – 20.00

Расписание остальных туров Чемпионата будет определено после проведения полуфинальных матчей за Кубок России по футболу.