РФПЛ опубликовала календарь 21-23-го туров, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля
Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) представила расписание матчей 21-23-го туров чемпионата России.
21 тур
31 марта (пятница)
«Анжи» – «Урал» – 19.30
1 апреля (суббота)
«Уфа» – «Локомотив» – 15.00
«Арсенал» – «Томь» – 17.30
2 апреля (воскресенье)
«Амкар» – «Терек» – 11.30
«Рубин» – «Зенит» – 14.00
ЦСКА – «Крылья Советов» – 16.30
3 апреля (понедельник)
«Спартак» – «Оренбург» – 19.30
«Ростов» – «Краснодар» – 19.30
22 тур
8 апреля (суббота)
«Крылья Советов» – «Амкар» – 14.00
«Терек» – «Арсенал» – 16.30
«Зенит» – «Анжи» – 19.00
9 апреля (воскресенье)
«Уфа» – «Спартак» – 14.00
«Краснодар» – ЦСКА – 16.30
«Локомотив» – «Ростов» – 19.00
10 апреля (понедельник)
«Томь» – «Рубин» – 15.00
«Урал» – «Оренбург» – 17.30
23 тур
«Амкар» – «Уфа» – 12.00
ЦСКА – «Ростов» – 14.30
«Анжи» – «Крылья Советов» – 17.00
«Рубин» – «Краснодар» – 19.30
16 апреля (воскресенье)
«Оренбург» – «Терек» – 12.30
«Урал» – «Томь» – 15.00
«Арсенал» – «Локомотив» – 17.30
«Спартак-Москва» – «Зенит» – 20.00
Расписание остальных туров Чемпионата будет определено после проведения полуфинальных матчей за Кубок России по футболу.
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