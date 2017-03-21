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    РФПЛ опубликовала календарь 21-23-го туров, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Амкар Ростов Рубин Премьер-лига Россия РФПЛ Терек Урал Анжи Томь Арсенал Тула Оренбург Краснодар Уфа календарь

    Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) представила расписание матчей 21-23-го туров чемпионата России.

    21 тур

    31 марта (пятница)

    «Анжи» – «Урал» – 19.30

    1 апреля (суббота)

    «Уфа» – «Локомотив» – 15.00

    «Арсенал» – «Томь» – 17.30

    2 апреля (воскресенье)

    «Амкар» – «Терек» – 11.30

    «Рубин» – «Зенит» – 14.00

    ЦСКА – «Крылья Советов» – 16.30

    3 апреля (понедельник)

    «Спартак» – «Оренбург» – 19.30

    «Ростов» – «Краснодар» – 19.30

    22 тур

    8 апреля (суббота)

    «Крылья Советов» – «Амкар» – 14.00

    «Терек» – «Арсенал» – 16.30

    «Зенит» – «Анжи» – 19.00

    9 апреля (воскресенье)

    «Уфа» – «Спартак» – 14.00

    «Краснодар» – ЦСКА – 16.30

    «Локомотив» – «Ростов» – 19.00

    10 апреля (понедельник)

    «Томь» – «Рубин» – 15.00

    «Урал» – «Оренбург» – 17.30

    23 тур

    «Амкар» – «Уфа» – 12.00

    ЦСКА – «Ростов» – 14.30

    «Анжи» – «Крылья Советов» – 17.00

    «Рубин» – «Краснодар» – 19.30

    16 апреля (воскресенье)

    «Оренбург» – «Терек» – 12.30

    «Урал» – «Томь» – 15.00

    «Арсенал» – «Локомотив» – 17.30

    «Спартак-Москва» – «Зенит» – 20.00

    Расписание остальных туров Чемпионата будет определено после проведения полуфинальных матчей за Кубок России по футболу.

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