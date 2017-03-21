У Свенсена диагностирована аллергия

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свенсен сообщил, что страдает от аллергии.

Болезнь у спортсмена была диагностировала еще летом 2016 года.

«Оказалось, что у меня еще есть и аллергия. В частности – на пыль. Но странно, что я узнал об этом только в 30 лет. Я очень многое пропустил летом из-за этой болезни. Так что рад, что этой зимой смог выступить неплохо.

Сейчас я принимаю препараты от аллергии. Хорошо, что причина моего недомогания наконец-то была найдена. Так что смотрю на будущий сезон с оптимизмом», – рассказал Свенсен.

Напомним, что ранее у спортсмена диагностировали синдром раздраженного кишечника.