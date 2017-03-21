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    У Свенсена диагностирована аллергия

    Теги Эмиль Хегле Свенсен Кубок мира сборная Норвегии

    Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свенсен сообщил, что страдает от аллергии.

    Болезнь у спортсмена была диагностировала еще летом 2016 года.

    «Оказалось, что у меня еще есть и аллергия. В частности – на пыль. Но странно, что я узнал об этом только в 30 лет. Я очень многое пропустил летом из-за этой болезни. Так что рад, что этой зимой смог выступить неплохо.

    Сейчас я принимаю препараты от аллергии. Хорошо, что причина моего недомогания наконец-то была найдена. Так что смотрю на будущий сезон с оптимизмом», – рассказал Свенсен.

    Напомним, что ранее у спортсмена диагностировали синдром раздраженного кишечника.

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