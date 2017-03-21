Волосожар и Траньков могут возобновить тренировки в апреле

Двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков могут возобновить тренировки в апреле.

«Мы с Татьяной обсуждали наше возвращение. Если доктор разрешит, уже в апреле Таня хочет выйти на лед. Мы хотим выступить как минимум с короткой программой на контрольных прокатах в сентябре.

Ну, а дальше будем смотреть, разговаривать с судьями, федераций фигурного катания, возможно ли наше возвращение и стоит ли игра свеч», — рассказал Траньков.