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    Волосожар и Траньков могут возобновить тренировки в апреле

    Теги Татьяна Волосожар Максим Траньков сборная России пары

    Двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков могут возобновить тренировки в апреле.

    «Мы с Татьяной обсуждали наше возвращение. Если доктор разрешит, уже в апреле Таня хочет выйти на лед. Мы хотим выступить как минимум с короткой программой на контрольных прокатах в сентябре.

    Ну, а дальше будем смотреть, разговаривать с судьями, федераций фигурного катания, возможно ли наше возвращение и стоит ли игра свеч», — рассказал Траньков.

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