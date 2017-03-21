«Авангард» расстался с Канарейкиным и всем тренерским штабом

объявил о расставании с главным тренером Федором Канарейкиным и его тренерским штабом.

«В регулярном чемпионате «ястребы» предстали слаженным коллективом и уверенно выиграли дивизион Чернышева с результатом в 109 очков. Этого, однако, не хватило для того, чтобы составить конкуренцию магнитогорскому в борьбе за первое место Восточной конференции.

В плей-офф Кубка Гагарина наша команда прошла непростое испытание в матчах с «Адмиралом», после чего в полуфинале конференции на равных сражалась с . «Авангард» завершил плей-офф на второй стадии, не выполнив задачу на сезон – выход в финал Восточной конференции.

По этой причине руководством клуба принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом команды. «Авангард» благодарит тренеров за профессиональную работу в сезоне 2016-2017 и желает им успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении на официальном сайте «Авангарда».

Ранее появилась информация, что омский клуб может возглавить .