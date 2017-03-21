«Авангард» расстался с Канарейкиным и всем тренерским штабом
«Авангард» объявил о расставании с главным тренером Федором Канарейкиным и его тренерским штабом.
«В регулярном чемпионате «ястребы» предстали слаженным коллективом и уверенно выиграли дивизион Чернышева с результатом в 109 очков. Этого, однако, не хватило для того, чтобы составить конкуренцию магнитогорскому «Металлургу» в борьбе за первое место Восточной конференции.
В плей-офф Кубка Гагарина наша команда прошла непростое испытание в матчах с «Адмиралом», после чего в полуфинале конференции на равных сражалась с «Ак Барсом». «Авангард» завершил плей-офф на второй стадии, не выполнив задачу на сезон – выход в финал Восточной конференции.
По этой причине руководством клуба принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом команды. «Авангард» благодарит тренеров за профессиональную работу в сезоне 2016-2017 и желает им успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении на официальном сайте «Авангарда».
Ранее появилась информация, что омский клуб может возглавить Андрей Скабелка.
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