Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что пересекал Сахару на автомобиле «Нива».

«Я шесть раз пересекал Сахару: пять раз на машине и один раз на мотоцикле. Я ездил вместе с зятем и парой друзей в «Ниве», смешной российский джип, пародия на машину.

Сахара – фантастическое место, но там очень опасно, особенно когда путешествуешь на мотоцикле», – заявил Чеферин.