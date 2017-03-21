Александер Чеферин: «Ездил по Сахаре на «Ниве» – смешной российский джип, пародия на машину»
Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что пересекал Сахару на автомобиле «Нива».
«Я шесть раз пересекал Сахару: пять раз на машине и один раз на мотоцикле. Я ездил вместе с зятем и парой друзей в «Ниве», смешной российский джип, пародия на машину.
Сахара – фантастическое место, но там очень опасно, особенно когда путешествуешь на мотоцикле», – заявил Чеферин.
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