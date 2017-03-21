Артем Дзюба: «Многие хотят, чтобы чемпионом стал «Спартак». Я за приглашение иностранных судей»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба предложил приглашать иностранных судей на матчи чемпионата России.
«Боюсь, что могут помогать определенной команде сверху люди. Вот и все.
После «Амкара» уверен, что есть опасность потерять очки из-за решений судей. Не хотелось бы, чтобы помогали другим.
Многие хотят, чтобы чемпионом стал «Спартак». Я поддерживаю идею приглашения иностранных судей», – заявил Дзюба.
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