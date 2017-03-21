Нападающий Артем Дзюба предложил приглашать иностранных судей на матчи чемпионата России.

«Боюсь, что могут помогать определенной команде сверху люди. Вот и все.

После уверен, что есть опасность потерять очки из-за решений судей. Не хотелось бы, чтобы помогали другим.

Многие хотят, чтобы чемпионом стал . Я поддерживаю идею приглашения иностранных судей», – заявил Дзюба.

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