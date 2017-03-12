Артем Дзюба: «Судья сегодня – главный герой матча»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал поражение в гостевом матче 19-го тура премьер-лиги от «Амкара» (0:1).
«Говорить по игре нечего. Судья [Евгений Турбин] сегодня – главный герой матча», – сказал Дзюба.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Амкар» – «Зенит».
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