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    Артем Дзюба: «Судья сегодня – главный герой матча»

    Теги Зенит Амкар Артем Дзюба Премьер-лига Россия судьи Евгений Турбин

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал поражение в гостевом матче 19-го тура премьер-лиги от «Амкара» (0:1).

    «Говорить по игре нечего. Судья [Евгений Турбин] сегодня – главный герой матча», – сказал Дзюба.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Амкар» – «Зенит»

    Ошибка судьи, которая прибила «Зенит»

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