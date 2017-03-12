Нападающий Артем Дзюба прокомментировал поражение в гостевом матче 19-го тура премьер-лиги от (0:1).

«Говорить по игре нечего. Судья [Евгений Турбин] сегодня – главный герой матча», – сказал Дзюба.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Амкар» – .

Ошибка судьи, которая прибила «Зенит»