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    Максим Беляев: «За такое пенальти не ставится. Дзюба придерживал и блокировал меня»

    Теги Зенит Артем Дзюба Премьер-лига Россия судьи Арсенал Тула Максим Беляев Алексей Еськов

    Защитник «Арсенала» Максим Беляев после матча с «Зенитом» (0:2) заявил, что арбитр Алексей Еськов неправомерно назначил пенальти в ворота тульской команды.

    – За такое пенальти не ставится. Была борьба. Дзюба сначала придерживал, а потом заблокировал меня, я его не хватал, лишь немного притянул за майку. На мой взгляд, нужно было продолжить игру.

    – Какое впечатление в целом произвел «Зенит»?

    – У них была целая череда неудач. Сначала вылет из Лиги Европы, потом неудачный старт в весенней части сезона. Понятно, им кровь из носа нужно было побеждать. Но и наша ситуация обязывала не смотреть на ранг соперника, и в любом случае брать очки. К сожалению, нам повезло меньше. 

    – Итоговый результат насколько закономерен?

    – Конечно, у «Зенита» было игровое и территориальное преимущество. Они создали больше моментов, но мы неплохо отбивались, пытались выбегать в контратаки. Если бы на первых минутах второго тайма мы не пропустили, могли увезти из Питера очки, – сказал футболист.

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