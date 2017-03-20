Защитник «Арсенала» Максим Беляев после матча с (0:2) заявил, что арбитр Алексей Еськов неправомерно назначил пенальти в ворота тульской команды.

– За такое пенальти не ставится. Была борьба. Дзюба сначала придерживал, а потом заблокировал меня, я его не хватал, лишь немного притянул за майку. На мой взгляд, нужно было продолжить игру.

– Какое впечатление в целом произвел «Зенит»?

– У них была целая череда неудач. Сначала вылет из Лиги Европы, потом неудачный старт в весенней части сезона. Понятно, им кровь из носа нужно было побеждать. Но и наша ситуация обязывала не смотреть на ранг соперника, и в любом случае брать очки. К сожалению, нам повезло меньше.

– Итоговый результат насколько закономерен?

– Конечно, у «Зенита» было игровое и территориальное преимущество. Они создали больше моментов, но мы неплохо отбивались, пытались выбегать в контратаки. Если бы на первых минутах второго тайма мы не пропустили, могли увезти из Питера очки, – сказал футболист.