Умер Сергей Гимаев, победа Шипулина, «Локомотив» выбил ЦСКА из Кубка Гагарина и другие новости дня

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. Ушел из жизни Сергей Гимаев. Во время матча ветеранов в Туле у него оторвался тромб.

2. «Спартак» поделил очки с «Локомотивом» в центральном матче 20-го тура и другие результаты.

3. Антон Шипулин выиграл гонку преследования на Кубке мира в Холменколлене. Это его 10-я победа в карьере. Мари Лаукканен выиграла женскую гонку, ближайшая из россиянок, Дарья Виролайнен, – 23-я.

4. «Локомотив» выбил ЦСКА и вышел в финал Западной конференции Кубка Гагарина.

5. «Арсенал» проиграл «Вест Брому», «Челси» победил «Сток» и другие результаты тура АПЛ.

6. Российский лыжник Александр Бессмертных стал третьим в классическом масс-старте в финале Кубка мира в Квебеке.

7. Дубль Никиты Кучерова не помог «Тампе» справиться с «Вашингтоном» (3:5). Овечкин не забил, но «Кэпиталс» зато стали первым клубом, официально обеспечившим себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Все результаты дня в НХЛ.

8. Фанаты «Спартака» вывесили баннер в адрес телеканала BBC.

9. Чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) по версиям WBC, IBF и суперчемпион по версии WBA Геннадий Головкин из Казахстана единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса (115-112, 115-112, 114-113).

10. Уэстбрук не смог оформить пятый трипл-дабл подряд в матче с «Сакраменто» (недобрал 2 подбора), что не помешало «Оклахоме» добиться победы (110:94). Все результаты дня в НБА.

11. Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова отказалась подать руку президенту Международного союза биатлонистов на награждении. Говорит, что ему нет дела до спортсменов и их прав.

Цитата дня. «Я нокаутирую Флойда. Я и есть бокс». Да, это Конор.