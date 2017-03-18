НБА. «Оклахома-Сити» принимает «Сакраменто», «Клипперс» встретятся с «Кливлендом» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. Лидер «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук попытается оформит пятый трипл-дабл подряд в матче с «Сакраменто», который начнется в 22.00 по мск. Переживающие непростые времена «Клипперс» дома встретятся с действующим чемпионом «Кливлендом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 марта, 22.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 19 марта, 01.00, «Philips Arena»
- Дата проведения
- 19 марта, 02.00, «Time Warner Cable Arena»
- Дата проведения
- 19 марта, 03.30, «Staples Center»
- Дата проведения
- 19 марта, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 19 марта, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 19 марта, 04.30, «Pepsi Center»
- Дата проведения
- 19 марта, 05.30, «Oracle Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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