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    НБА. «Оклахома-Сити» принимает «Сакраменто», «Клипперс» встретятся с «Кливлендом» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Шарлотт Чикаго Кливленд Денвер Голден Стэйт Хьюстон Клипперс Мемфис Милуоки Портленд Сакраменто Сан-Антонио НБА Вашингтон Юта Оклахома-Сити

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. Лидер «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук попытается оформит пятый трипл-дабл подряд в матче с «Сакраменто», который начнется в 22.00 по мск. Переживающие непростые времена «Клипперс» дома встретятся с действующим чемпионом «Кливлендом».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Оклахома-Сити – Сакраменто 49:29 (2 четверть)
    Дата проведения
    18 марта, 22.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Превью

    Атланта – Портленд
    Дата проведения
    19 марта, 01.00, «Philips Arena»
    Онлайн матча Превью

    Шарлотт – Вашингтон
    Дата проведения
    19 марта, 02.00, «Time Warner Cable Arena»
    Онлайн матча Превью

    Клипперс – Кливленд
    Дата проведения
    19 марта, 03.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    Чикаго – Юта
    Дата проведения
    19 марта, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча Превью

    Мемфис – Сан-Антонио
    Дата проведения
    19 марта, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Превью

    Денвер – Хьюстон
    Дата проведения
    19 марта, 04.30, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Превью

    Голден Стэйт – Милуоки
    Дата проведения
    19 марта, 05.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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