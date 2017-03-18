Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. Лидер «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук попытается оформит пятый трипл-дабл подряд в матче с «Сакраменто», который начнется в 22.00 по мск. Переживающие непростые времена «Клипперс» дома встретятся с действующим чемпионом «Кливлендом».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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