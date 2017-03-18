Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Александр Голиков: «Врачи сказали, что у Гимаева оторвался тромб»

    Теги происшествия Сергей Гимаев-старший Александр Голиков

    Двукратный чемпион мира Александр Голиков рассказал о возможных причинах смерти известного телекомментатора и заслуженного тренера России Сергея Гимаева.

    «Где-то в первом периоде он почувствовал себя плохо, пошел в медпункт, ему там сделали укол. Вроде бы с ним было все нормально, но потом это произошло. Врачи сказали, что это тромб оторвался», – сказал Голиков.

    Гимаев умер на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.

    Человек, которого все обожали

     

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться