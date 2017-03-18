Александр Голиков: «Врачи сказали, что у Гимаева оторвался тромб»
Двукратный чемпион мира Александр Голиков рассказал о возможных причинах смерти известного телекомментатора и заслуженного тренера России Сергея Гимаева.
«Где-то в первом периоде он почувствовал себя плохо, пошел в медпункт, ему там сделали укол. Вроде бы с ним было все нормально, но потом это произошло. Врачи сказали, что это тромб оторвался», – сказал Голиков.
Гимаев умер на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.
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