Двукратный чемпион мира Александр Голиков рассказал о возможных причинах смерти известного телекомментатора и заслуженного тренера России Сергея Гимаева.

«Где-то в первом периоде он почувствовал себя плохо, пошел в медпункт, ему там сделали укол. Вроде бы с ним было все нормально, но потом это произошло. Врачи сказали, что это тромб оторвался», – сказал Голиков.

Гимаев умер на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.

Человек, которого все обожали