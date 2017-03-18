Конор МакГрегор, находящийся сейчас в Нью-Йорке по случаю дебюта в профессиональном боксе Майкла Конлана, ответил на вопросы журналистов о возможном поединке против бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мэйвезера.

«Никто сейчас в мире бокса не знает, что произойдет. Поверьте мне, я шокирую весь мир, когда вступлю на ринг.

Посмотрите мне в глаза и вы все увидите мои лучшие качества. Я нокаутирую Флойда и заставлю каждого забрать свои слова обратно. Пусть знают все и даже Флойд, что я и есть бокс».

Мэйвезер vs МакГрегор. Онлайн