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    Конор МакГрегор: «Я нокаутирую Флойда. Я и есть бокс»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Конор МакГрегор бокс

    Конор МакГрегор, находящийся сейчас в Нью-Йорке по случаю дебюта в профессиональном боксе Майкла Конлана, ответил на вопросы журналистов о возможном поединке против бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мэйвезера.

    «Никто сейчас в мире бокса не знает, что произойдет. Поверьте мне, я шокирую весь мир, когда вступлю на ринг.

    Посмотрите мне в глаза и вы все увидите мои лучшие качества. Я нокаутирую Флойда и заставлю каждого забрать свои слова обратно. Пусть знают все и даже Флойд, что я и есть бокс».

    Мэйвезер vs МакГрегор. Онлайн

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