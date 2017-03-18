Умер Сергей Гимаев
Сегодня в Туле в возрасте 62 лет скончался бывший защитник ЦСКА, восьмикратный чемпион СССР, популярный хоккейный телекомментатор Сергей Гимаев.
Во время матча ветеранов он почувствовал себя плохо и уже не смог прийти в сознание.
Гимаев был многократным чемпионом СССР в составе ЦСКА, выигрывал с клубом Кубок СССР и Кубок европейских чемпионов. После завершения карьеры был детским тренером и директором хоккейной школы ЦСКА, тренировал юношеские сборные России, а также много лет работал экспертом и телекомментатором.
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