Коукалова отказалась подать руку президенту Международного союза биатлонистов на награждении
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова отказалась подавать руку президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу во время цветочной церемонии после спринта на Кубке мира в Холменколлене (4-е место).
– Вы сделали это специально?
– Конечно.
– Бессеберга критикуют из-за его решений с допинговыми скандалами. Причина в этом?
– Да. Этот человек уже давно не знает, что ему делать. Если бы он был сознателен, то он бы уже давно ушел. Ему нет дела до спортсменов и их прав, его не интересуют лучшие условия для спортсменов, он думает только о себе – это все, что его интересует. Я не могу согласиться с ним, поэтому не подала ему руку.
– Как он отреагировал. Он был ошарашен?
– Он смотрел мне в глаза: пытался понять, это в шутку или серьезно. Я улыбнулась и сказала, что сожалею и не могу пожать руку, – рассказала Коукалова.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.