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    НХЛ. Кучеров забросил 32-ю и 33-ю шайбы в сезоне и разделил 4-е место в гонке снайперов

    Теги Тампа-Бэй Вашингтон видео НХЛ Никита Кучеров

    Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал дубль в матче с «Вашингтоном» (3:5) и был назван третьей его звездой. 

    Это были 32-й и 33-й голы россиянина в сезоне. В снайперской гонке лиги он разделил 4-е место с еще 4 игроками, включая Евгения Малкина. 

    Добавим, что первый из двух голов стал для Кучерова 100-м в НХЛ

    Всего у него стало 71 (33+38) очко в 64 матчах при полезности «+12». В гонке бомбардиров он идет на 7-м месте в лиге. 

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