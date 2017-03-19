Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал дубль в матче с (3:5) и был назван третьей его звездой.

Это были 32-й и 33-й голы россиянина в сезоне. В снайперской гонке лиги он разделил 4-е место с еще 4 игроками, включая Евгения Малкина.

Добавим, что первый из двух голов стал для Кучерова 100-м в .

Всего у него стало 71 (33+38) очко в 64 матчах при полезности «+12». В гонке бомбардиров он идет на 7-м месте в лиге.