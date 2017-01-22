Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Денис Глушаков: «Написанное о зарплате Адриано может быть неправдой»

    Теги Спартак Сальваторе Боккетти Луис Адриано Премьер-лига Россия Денис Глушаков Ивелин Попов Куинси Промес

    Хавбек «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос о нападающем Луисе Адриано.

    – Пишут, что у Адриано самая большая зарплата в команде. Правда это или вымысел, но вы это читаете. Это не может расшатать обстановку в команде?

    – Не надо считать чужие деньги. И вообще, никто не знает, какая у него в реальности зарплата. А все, что пишут, может быть неправдой и глупостями. Думаю, Луис должен оправдать надежды, которые на него возлагают.

    – Кто любимый легионер в нынешнем составе «Спартака»?

    – Все хороши по-своему. Промес постоянно улыбается, хотя может и крикнуть что-нибудь, когда у него что-то не получается. Это хорошо, что он такой эмоциональный. Футболист и не должен быть всегда на позитиве. Но и всегда хмурым и злым быть не стоит. Куинси всегда разнообразный, и это лучше всего.

    Попов – задиристый, со своими шутками, приколами. Боккетти тоже любит пошутить и вообще благодаря влиянию своей супруги обрусел, язык хорошо освоил. Сейчас он контракт переподписал, может, тут жить останется, – сказал полузащитник.

    Ранее сообщалось, что зарплата Луиса Адриано в «Спартаке» будет составлять 4,5 миллиона евро за сезон.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться