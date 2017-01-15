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    Зарплата Луиса Адриано в «Спартаке» составит 4,5 млн евро в год

    Теги Спартак Милан Луис Адриано Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы

    Форвард «Милана» Луис Адриано прошел медосмотр и близок к переходу в «Спартак».

    29-летний бразилец будет зарабатывать в московском клубе 4,5 миллиона евро в год, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    «Милан» отпустил Адриано в «Спартак» бесплатно, сэкономив на его зарплате около 25 миллионов евро до вычета налогов.

    Ранее стало известно, что нападающий подпишет с красно-белыми контракт на 3,5 года.

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