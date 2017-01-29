Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Победы Логинова и Старых, Оланаре в ЦСКА, Серена выиграла Australian Open и другие новости

    Теги утренний дайджест

    1. Александр Логинов и Ирина Старых выиграли гонки преследования на чемпионате Европы по биатлону.

    2. Аарон Оланаре вернулся в ЦСКА. Игрок подписал контракт на 4,5 года.

    3. Серена обыграла сестру Винус в финале Australian Open. Это ее 23-я победа на турнирах «Большого шлема».

    4. Буре, Федоров, Овечкин и Дацюк попали в список 100 лучших за всю историю НХЛ. Малкин – нет, и это странно

    5. Максим Ковтун стал 2-м, а Михаил Коляда – 3-м на чемпионате Европы по фигурному катанию. Боброва и Соловьев взяли бронзу в танцах на льду.

    6. «Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Вулверхэмптону». Все результаты – тут.

    7. «Спартак» и «Зенит» одержали победы в товарищеских играх. Кокорин сделал дубль в матче «Зенита» и «Легии».

    8. Роман Шишкин перешел в «Краснодар» на правах аренды.

    9. Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра дисквалифицирован на 4 матча за оскорбление арбитра в игре со СКА.

    10. В НБА «Голден Стэйт» разгромил «Клипперс» (144:98). Все результаты дня.

    Цитата. «Украинские игроки «Днепра» боялись, что к ним придет война». Жулиано вспоминает неспокойные дни.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться