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    Товарищеские матчи. «Спартак» разгромил «Жилину», «Зенит» сыграет с «Легией» и другие матчи

    Теги Спартак Зенит Амкар Ростов Премьер-лига Россия Легия Погонь Жилина товарищеские матчи (клубы) результаты Урал Вардар Ягеллония Астра

    Российские клубы продолжают подготовку к весенней части сезона, проводя контрольные матчи на сборах.

    Товарищеские матчи

    Урал Россия – Астра Румыния – 0:1

    Спартак Россия – Жилина Словакия – 5:1 (3:1)

    Голы: 1:0 – Попов (4), 2:0 – Самедов (33), 3:0 – Попов (35), 3:1 – Слука (42), 4:1 – Ананидзе (87), 5:1 – Луис Адриану (89).

    СПАРТАК: Песьяков, Ещенко, Кутепов, Джикия, Комбаров, Самедов, Зобнин, Фернандо, Мельгарехо, Попов, Луис Адриано.

    Запасные: Селихов, Макеев, Кутин, Маурисио, Ананидзе, Гулиев, Тимофеев, Зуев, Давыдов. 

    Амкар Россия – Вардар Македония – 0:0 (первый тайм)

    Ростов Россия – Ягеллония Польша – 2:2 (0:1)

    Урал Россия – Погонь Щецин Польша – 0:0 (первый тайм)

    Зенит Россия – Легия Польша – 0:0 (первый тайм)

    ЗЕНИТ: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Хави Гарсия, Могилевец, Жулиано, Шатов, Кокорин, Дзюба.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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