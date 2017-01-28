Товарищеские матчи. «Спартак» разгромил «Жилину», «Зенит» сыграет с «Легией» и другие матчи
Российские клубы продолжают подготовку к весенней части сезона, проводя контрольные матчи на сборах.
Товарищеские матчи
Урал Россия – Астра Румыния – 0:1
Спартак Россия – Жилина Словакия – 5:1 (3:1)
Голы: 1:0 – Попов (4), 2:0 – Самедов (33), 3:0 – Попов (35), 3:1 – Слука (42), 4:1 – Ананидзе (87), 5:1 – Луис Адриану (89).
СПАРТАК: Песьяков, Ещенко, Кутепов, Джикия, Комбаров, Самедов, Зобнин, Фернандо, Мельгарехо, Попов, Луис Адриано.
Запасные: Селихов, Макеев, Кутин, Маурисио, Ананидзе, Гулиев, Тимофеев, Зуев, Давыдов.
Амкар Россия – Вардар Македония – 0:0 (первый тайм)
Ростов Россия – Ягеллония Польша – 2:2 (0:1)
Урал Россия – Погонь Щецин Польша – 0:0 (первый тайм)
Зенит Россия – Легия Польша – 0:0 (первый тайм)
ЗЕНИТ: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Хави Гарсия, Могилевец, Жулиано, Шатов, Кокорин, Дзюба.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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