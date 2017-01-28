Чемпионат Европы. Боброва и Соловьев, Синицина и Кацалапов, Пападакис и Сизерон покажут произвольные танцы
28 января на чемпионате Европы в Остраве танцевальные дуэты выступят с произвольными танцами. После первого дня соревнований лидируют россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.
Чемпионат Европы
Острава, Чехия
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 15.30 по московскому времени (28 января)
Прямые трансляции – Матч! Арена, с 18.10 – Матч ТВ
2-я разминка
8. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания)
10. Алиса Агафонова – Альпер Учар (Турция)
3-я разминка
11. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина)
12. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша)
13. Александра Степанова – Иван Букин (Россия)
14. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия)
15. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания)
4-я разминка
16. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)
17. Изабелла Тобиас – Илья Ткаченко (Израиль)
18. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия)
19. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия)
20. Габриэлла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)
Положение после короткого танца
1. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия) – 76,18
2. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 75,65
3. Габриэлла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 75,48
4. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 70,46
5. Изабелла Тобиас – Илья Ткаченко (Израиль) – 69,35
6. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 68,17
7. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания) – 66,02
8. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 64,67...
11. Алиса Агафонова – Альпер Учар (Турция) – 62,33
13. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 56,5
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