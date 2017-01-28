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    Чемпионат Европы. Боброва и Соловьев, Синицина и Кацалапов, Пападакис и Сизерон покажут произвольные танцы

    Теги Анна Каппеллини Лука Ланотте сборная России результаты чемпионат Европы танцы на льду Екатерина Боброва Дмитрий Соловьев сборная Франции сборная Италии сборная Украины сборная Израиля Никита Кацалапов Илья Ткаченко Александра Степанова Иван Букин сборная Турции Кирилл Халявин Виктория Синицина сборная Испании Изабелла Тобиас Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Александра Назарова Максим Никитин Марко Фабри Сара Уртадо Шарлен Гиньяр Алиса Агафонова Альпер Учар Лоуренс Фурнье Бодри Николай Соренсен сборная Дании сборная Польши Наталья Калишек Максим Сподырев

    28 января на чемпионате Европы в Остраве танцевальные дуэты выступят с произвольными танцами. После первого дня соревнований лидируют россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

    Чемпионат Европы

    Острава, Чехия

    Танцы на льду

    Произвольный танец

    Начало – 15.30 по московскому времени (28 января)

    Прямые трансляции – Матч! Арена, с 18.10 – Матч ТВ

    2-я разминка

    8. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) 
    10. Алиса Агафонова – Альпер Учар (Турция)

    3-я разминка

    11. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина)
    12. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша)
    13. Александра Степанова – Иван Букин (Россия)
    14. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия)
    15. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания)

    4-я разминка

    16. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)
    17. Изабелла Тобиас – Илья Ткаченко (Израиль)
    18. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия)
    19. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия)
    20. Габриэлла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)

    Положение после короткого танца

    1. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия) – 76,18
    2. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 75,65
    3. Габриэлла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 75,48
    4. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 70,46
    5. Изабелла Тобиас – Илья Ткаченко (Израиль) – 69,35
    6. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 68,17
    7. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания) – 66,02
    8. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 64,67...
    11. Алиса Агафонова – Альпер Учар (Турция) – 62,33
    13. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 56,5

    Расписание трансляций чемпионата Европы в Остраве

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