28 января на чемпионате Европы в Остраве танцевальные дуэты выступят с произвольными танцами. После первого дня соревнований лидируют россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

Чемпионат Европы

Острава, Чехия

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 15.30 по московскому времени (28 января)

Прямые трансляции – Матч! Арена, с 18.10 – Матч ТВ

2-я разминка

8. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания)

10. Алиса Агафонова – Альпер Учар (Турция)

3-я разминка

11. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина)

12. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша)

13. Александра Степанова – Иван Букин (Россия)

14. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия)

15. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания)

4-я разминка

16. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)

17. Изабелла Тобиас – Илья Ткаченко (Израиль)

18. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия)

19. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия)

20. Габриэлла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)

Положение после короткого танца

1. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия) – 76,18

2. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 75,65

3. Габриэлла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 75,48

4. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 70,46

5. Изабелла Тобиас – Илья Ткаченко (Израиль) – 69,35

6. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 68,17

7. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания) – 66,02

8. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 64,67...

11. Алиса Агафонова – Альпер Учар (Турция) – 62,33

13. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 56,5

Расписание трансляций чемпионата Европы в Остраве