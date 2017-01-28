Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал главного тренера «Торпедо» Петериса Скудру на четыре матча.

Скудра оскорбил судей во встрече «Торпедо» — СКА 27 января. За это он получил три матча дисквалификации. Еще один матч дисквалификации Скудра получил, потому что штраф до конца игры стал для него вторым в нынешнем сезоне.

Тренер также будет оштрафован.