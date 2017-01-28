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    Чемпионат Европы. Фернандес, Ковтун, Коляда покажут произвольные программы

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    Сегодня в чешской Остраве на чемпионате Европы мужчины-одиночники выступят с произвольными программами.

    Чемпионат Европы

    Острава, Чехия

    Мужчины

    Произвольная программа

    Начало – 19.50 по московскому времени, трансляция – на ТК «Матч! Арена», с 21.30 – на «Евроспорте».

    2-я разминка

    11. Иван Ригини (Италия)

    3-я разминка

    13. Морис Квителашвили (Грузия)
    14. Шафик Бессеге (Франция)
    15. Пауль Фентц (Германия)
    16. Михал Бржезина (Чехия)
    17. Александр Самарин (Россия)
    18. Александр Майоров (Швеция)

    4-я разминка

    19. Денис Васильев (Латвия)
    20. Михаил Коляда (Россия)
    21. Йорик Хендрикс (Бельгия)
    22. Хавьер Фернандес (Испания)
    23. Максим Ковтун (Россия)
    24. Алексей Быченко (Израиль)

    Положение после короткой программы

    1. Хавьер Фернандес (Испания) – 104,25
    2. Максим Ковтун (Россия) – 95,53
    3. Алексей Быченко (Израиль) – 86,68
    4. Михаил Коляда (Россия) – 83,96
    5. Йорик Хендрикс (Бельгия) – 82,50
    6. Денис Васильев (Латвия) – 79,87
    7. Александр Майоров (Швеция) – 78,87
    8. Михал Бржезина (Чехия) – 78,61
    9. Александр Самарин (Россия) – 77,26
    10. Морис Квителашвили (Грузия) – 76,85
    11. Шафик Бессеге (Франция) – 76,19...
    14. Иван Ригини (Италия) – 69,96...

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