Нападающий Федор Смолов рассказал о том, как лимит на легионеров сказался на его карьере, и поделился мнением о карьере полузащитника Андрея в «Арсенале».

– После Евро-2008 волна российских футболистов поехала в Англию. Из них, с оговорками, получилось разве что у Аршавина. Почему так?



– Нет, я считаю, у тоже получилось: он забил много голов. Да, он не имел постоянной игровой практики, но там высокая интенсивность игры и Рома, может, не совсем адаптировался. А вот про Аршавина могу наверняка сказать: я был в «Фейенорде», когда он играл за «Арсенал». И все голландцы в команде говорили, что Аршавин — топ-футболист. Он котировался в Европе как игрок топ-уровня. Я его тоже таковым считаю. Наверное, непростой характер и чужая страна сыграли свою роль. Плюс в Европе, если ты чего-то не хочешь или у тебя не получается, тебя никто не будет уговаривать. Со своими проблемами ты должен разбираться сам.



У нас в России, к сожалению, с иностранцами возятся и носят их на руках. В Европе все иначе. Не хочешь — не надо, ищи себе другую команду в следующее трансферное окно.



– Разве россиян не носят? Из-за лимита на иностранцев ты так или иначе появишься на поле.



– Тут с тобой нельзя не согласиться, конечно. Но в то же время, это вопрос индивидуальный: можно почивать на лаврах, зная, что ты и так будешь играть. А можно ставить перед собой цели. Ты же играешь в футбол, чтобы выигрывать, а не просто чтобы выйти на поле и получить зарплату. Другой момент, что это не всегда получается. Да и с нашей сборной требуют как с одной из футбольных сверхдержав, хотя мы объективно ей не являемся.



– Лично тебе на начальном этапе карьеры лимит помог?



– Нет. Я стал играть только благодаря Андрею Николаевичу Кобелеву, Не помню, приняли лимит тогда или нет.

– Как должны выглядеть отношения между болельщиками и клубом?

– Чтобы чего-то требовать, нужно нормально болеть для начала. Когда я играл за «Динамо» и с трибун кричали: «Вперед, ублюдки! Вперед, тупые», то чего они вправе после этого требовать, какой игры? Подойти и извиниться перед ними? За то, что они тебя лично оскорбляют?

– Другая ситуация — твой одноклубник Павел Мамаев и его пост в инстаграме после Евро.

– Я ему говорил, что не стоило этого делать. Но просто он достаточно упрямый. Когда сказал, что выложит, не мог этого не сделать. Должна существовать золотая середина — взаимоуважение.

Если команда проигрывает, а половина стадиона стоит и поет, гонит вас вперед, то после этого они вправе зайти в раздевалку и сказать: «Чуваки, камон. Мы там за вас болеем, а вы играете хреново». Тогда не стыдно встать и извиниться: «Мы не оправдали ваших надежд, а вы нас поддерживали. Спасибо». Вопросов нет.