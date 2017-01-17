В Англии хотят дисквалифицировать игроков за симуляции

Руководство Футбольной ассоциации Англии (FA) рассматривает возможность введения дисквалификаций за симуляции.

Топ-менеджеры ассоциации намерены изучить опыт чемпионата Шотландии, где симулирующих игроков могут дисквалифицировать на 2 матча. После игр специальная комиссия рассматривает повторы спорных эпизодов и принимает решение о дисквалификации.

Председатель FA Грег Кларк заинтересован в введении таких же наказаний. Вероятнее всего, представители FA отправятся в Шотландию, чтобы встретиться с шотландскими коллегами.