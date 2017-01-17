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    В Англии хотят дисквалифицировать игроков за симуляции

    Теги высшая лига Шотландия премьер-лига Англия дисквалификации Футбольная ассоциация Англии Грег Кларк

    Руководство Футбольной ассоциации Англии (FA) рассматривает возможность введения дисквалификаций за симуляции.

    Топ-менеджеры ассоциации намерены изучить опыт чемпионата Шотландии, где симулирующих игроков могут дисквалифицировать на 2 матча. После игр специальная комиссия рассматривает повторы спорных эпизодов и принимает решение о дисквалификации.

    Председатель FA Грег Кларк заинтересован в введении таких же наказаний. Вероятнее всего, представители FA отправятся в Шотландию, чтобы встретиться с шотландскими коллегами. 

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