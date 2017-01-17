Боккетти по новому контракту в «Спартаке» будет получать вдвое меньше – 1,3 млн евро в год

Защитник Сальваторе Боккетти, подписавший со «Спартаком» контракт до 2020 года, пошел на почти двойное сокращение зарплаты.

30-летний итальянец ранее получал в московском клубе 2,5 миллиона евро в год, а теперь его зарплата составит 1,3 миллиона.

Новые условия вступят в силу с июня 2017 года.

В составе Боккетти выступает с марта 2013 года. С тех пор он провел 71 матч и забил 4 мяча.

Подробную статистику игрока смотрите здесь.

Кто помогает Сальваторе Боккетти понять Россию