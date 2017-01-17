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    Боккетти по новому контракту в «Спартаке» будет получать вдвое меньше – 1,3 млн евро в год

    Теги Спартак Сальваторе Боккетти Премьер-лига Россия

    Защитник Сальваторе Боккетти, подписавший со «Спартаком» контракт до 2020 года, пошел на почти двойное сокращение зарплаты.

    30-летний итальянец ранее получал в московском клубе 2,5 миллиона евро в год, а теперь его зарплата составит 1,3 миллиона.

    Новые условия вступят в силу с июня 2017 года.

    В составе «Спартака» Боккетти выступает с марта 2013 года. С тех пор он провел 71 матч и забил 4 мяча.

    Подробную статистику игрока смотрите здесь.

    Кто помогает Сальваторе Боккетти понять Россию

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