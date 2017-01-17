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    НХЛ. «Коламбус» примет «Каролину», «Рейнджерс» – «Даллас», «Анахайм» – «Тампа-Бэй» и другие матчи

    Теги результаты Нью-Джерси Рейнджерс Баффало Оттава Торонто Тампа-Бэй Каролина Флорида Нэшвилл Сент-Луис Коламбус Чикаго Ванкувер Миннесота Калгари Колорадо Анахайм Даллас НХЛ

    В регулярном чемпионате НХЛ пройдет 9 матчей.

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Коламбус – Каролина
    Дата проведения
    18 января, 03.00, «Nationwide Arena»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Рейнджерс – Даллас
    Дата проведения
    18 января, 03.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Торонто – Баффало
    Дата проведения
    18 января, 03.30, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Сент-Луис – Оттава
    Дата проведения
    18 января, 04.00, «Scottrade Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Миннесота – Нью-Джерси
    Дата проведения
    18 января, 04.00, «Xcel Energy Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Колорадо – Чикаго
    Дата проведения
    18 января, 05.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Калгари – Флорида
    Дата проведения
    18 января, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Ванкувер – Нэшвилл
    Дата проведения
    18 января, 06.00, «Rogers Arena»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Анахайм – Тампа-Бэй
    Дата проведения
    18 января, 06.00, «Honda Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица НХЛ

    Статистика НХЛ

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