НХЛ. «Коламбус» примет «Каролину», «Рейнджерс» – «Даллас», «Анахайм» – «Тампа-Бэй» и другие матчи
В регулярном чемпионате НХЛ пройдет 9 матчей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 января, 03.00, «Nationwide Arena»
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- Дата проведения
- 18 января, 03.00, «Madison Square Garden»
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- Дата проведения
- 18 января, 03.30, «Air Canada Centre»
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- Дата проведения
- 18 января, 04.00, «Scottrade Center»
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- Дата проведения
- 18 января, 04.00, «Xcel Energy Center»
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- Дата проведения
- 18 января, 05.00, «Pepsi Center»
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- Дата проведения
- 18 января, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
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- Дата проведения
- 18 января, 06.00, «Rogers Arena»
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- Дата проведения
- 18 января, 06.00, «Honda Center»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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