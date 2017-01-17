Конор МакГрегор подал заявку на право использовать свое имя и прозвище в качестве торговой марки

Чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор продолжает укреплять собственный бренд. Знаменитый ирландский боец подал заявку в Бюро патентов и торговых марок США на право использовать свое имя и прозвище в качестве торговой марки.

Прозвище Конора «The Notorious» можно перевести как «пользующийся дурной славой, печально известный, отъявленный, пресловутый».

Имя МакГрегора сможет фигурировать в названиях книг, видеоигр, лосьонов для бритья, марок одежды, барбершов, ресторанов и оздоровительных клубов.

В данном случае Конор идет по стопам другой звезды промоушена – Ронды Раузи, которая зарегистрировала в качестве торговой марки несколько своих фраз. В том числе знаменитую «Cука, которая ничего не делает». Так Ронда назвала женщин-бездельниц, заботящихся лишь о своей привлекательности.