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    Конор МакГрегор подал заявку на право использовать свое имя и прозвище в качестве торговой марки

    Теги бизнес UFC Конор МакГрегор

    Чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор продолжает укреплять собственный бренд. Знаменитый ирландский боец подал заявку в Бюро патентов и торговых марок США на право использовать свое имя и прозвище в качестве торговой марки.

    Прозвище Конора «The Notorious» можно перевести как «пользующийся дурной славой, печально известный, отъявленный, пресловутый».

    Имя МакГрегора сможет фигурировать в названиях книг, видеоигр, лосьонов для бритья, марок одежды, барбершов, ресторанов и оздоровительных клубов.

    В данном случае Конор идет по стопам другой звезды промоушена – Ронды Раузи, которая зарегистрировала в качестве торговой марки несколько своих фраз. В том числе знаменитую «Cука, которая ничего не делает». Так Ронда назвала женщин-бездельниц, заботящихся лишь о своей привлекательности.

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